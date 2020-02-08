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Подкаст "Что это было". Как коронавирус делает Россию беднее?
Вспышка коронавируса уже повлияла на финансовые рынки и курсы валют, поставки товаров из Китая и туризм – и это только первые последствия новой болезни. Каким может быть масштаб финансовых проблем для бизнеса и экономики – разбираются корреспонденты Би-би-си Сергей Козловский и Ольга Шамина.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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8 февраля 2020
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