Дочь Кадырова в Париже: что европейцы думают о чеченской моде
В Париже показали новую коллекцию модного дома Firdaws, которым руководит старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Этот первый раз, когда показ марки прошел в Европе: раньше они проходили только в Грозном, Москве и арабских странах.
Несмотря на то, что в это же время на соседней улице в рамках Парижской недели моды показывали новую коллекцию Dior, посмотреть на чеченскую моду пришли посмотреть довольно много людей.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт спросила у Айшат Кадыровой, зачем она привезла новую коллекцию в Париж, а также узнала у гостей показа, что они думают о Чечне.
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2 марта 2020
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