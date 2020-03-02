Кадырова в Париже: что европейцы думают о чеченской моде
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Дочь Кадырова в Париже: что европейцы думают о чеченской моде

В Париже показали новую коллекцию модного дома Firdaws, которым руководит старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Этот первый раз, когда показ марки прошел в Европе: раньше они проходили только в Грозном, Москве и арабских странах.

Несмотря на то, что в это же время на соседней улице в рамках Парижской недели моды показывали новую коллекцию Dior, посмотреть на чеченскую моду пришли посмотреть довольно много людей.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт спросила у Айшат Кадыровой, зачем она привезла новую коллекцию в Париж, а также узнала у гостей показа, что они думают о Чечне.

  • 2 марта 2020
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