В Белоруси отметили Масленицу с участием спецназа
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В Беларуси отметили Масленицу с участием спецназа

В Минской области силовики сразились с одним из самых суровых соперников - зимой.

  • 2 марта 2020
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