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Домик и домище: история старой дачи, которую хочет задавить новостройка
В соцсетях разошлась фотография маленькой деревянной дачи с резными наличниками, на которую напирает многоэтажная новостройка.
Оказывается, земельный участок в Одинцове, где стоит дача, принадлежит хозяевам с 1901 года. Но теперь такое соседство не нравится ни застройщику, ни жителям нового многоквартирного комплекса.
Русская служба Би-би-си рассказывает историю синего домика - и семьи, которая уже несколько лет пытается договориться с девелопером.
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3 марта 2020
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