В Ухане за десять дней построили новую больницу
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В Ухане за десять дней построили новую больницу

В китайском Ухане закончили строительство госпиталя для пациентов с коронавирусом. Больницу построили за десять дней, в работах приняли участие семь тысяч человек.

Госпиталь начал принимать пациентов в понедельник, 3 февраля. Он рассчитан на тысячу мест. В больницу направили почти 1,5 тысячи военных медиков.

  • 3 февраля 2020
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