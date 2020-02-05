Коронавирус вызвал рост популярности игры Plague Inc. Что думают создатели?
Plague Inc. вышла в 2012 году и сразу стала хитом, во многом благодаря своему необычному игровому процессу. Цель игры - создать и развить вирус, который уничтожит все человечество до того, как будет найдено лекарство.
Продажи Plague Inc. значительно выросли на фоне вспышки коронавируса. Случаи заболевания уже зафиксированы более чем в двадцати странах мира. ВОЗ признала распространение вируса чрезвычайной ситуацией мирового значения.
Русская служба Би-би-си встретилась с создателем Plague Inc. Джеймсом Воганом и поговорила с ним об алгоритмах игры и ответственности разработчиков перед аудиторией.
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5 февраля 2020
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