"Собирая пластик, мы спасаем жизни": как монахи делают робы из бутылок
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"Собирая пластик, мы спасаем жизни": как монахи делают робы из бутылок

Одежда монахов одного из монастырей Таиланда изготовлена из переработанных бутылок. Люди приносят в этот храм пластик приносят в качестве подаяний.

Монахи шьют вещи не только для себя, но и на заказ. Они переработали уже 40 тонн пластика, сделав по меньшей мере 800 комплектов одежды.

Вырученные деньги идут на оплату услуг волонтеров по сортировке мусора, многие из которых - пенсионеры и инвалиды.

  • 8 февраля 2020
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