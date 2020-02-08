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"Собирая пластик, мы спасаем жизни": как монахи делают робы из бутылок
Одежда монахов одного из монастырей Таиланда изготовлена из переработанных бутылок. Люди приносят в этот храм пластик приносят в качестве подаяний.
Монахи шьют вещи не только для себя, но и на заказ. Они переработали уже 40 тонн пластика, сделав по меньшей мере 800 комплектов одежды.
Вырученные деньги идут на оплату услуг волонтеров по сортировке мусора, многие из которых - пенсионеры и инвалиды.
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8 февраля 2020
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