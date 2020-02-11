Портрет Путина в лифте: интервью с автором вирусного видео из московской многоэтажки
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Портрет Путина в лифте: интервью с автором вирусного видео из московской многоэтажки

На прошлой неделе на YouTube появилось видео: люди заходят в лифт, видят на стене огромный портрет Владимира Путина и комментируют это. Ролик быстро стал вирусным, а в соцсетях его начали называть "лучшим социологическим опросом".

Корреспондент Би-би-си Амалия Затари поговорила с автором видео - блогером Баширом Доховым.

  • 11 февраля 2020
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