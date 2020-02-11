Дело "Сети": огромные сроки, заявления о пытках и реакция жителей Пензы

Суд в Пензе вынес приговор семерым фигурантам дела "Сети". Обвиняемые получили сроки от шести до 18 лет колонии. Ни один из подсудимых свою вину не признал. Как проходило заседание, что говорят родственники обвиняемых и что еще могут сделать адвокаты?