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Видео
Портрет Путина в лифте: интервью с автором вирусного видео из московской многоэтажки
На прошлой неделе на YouTube появилось видео: люди заходят в лифт, видят на стене огромный портрет Владимира Путина и комментируют это. Ролик быстро стал вирусным, а в соцсетях его начали называть "лучшим социологическим опросом".
Корреспондент Би-би-си Амалия Затари поговорила с автором видео - блогером Баширом Доховым.
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11 февраля 2020
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