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Пациенты с коронавирусом и врачи станцевали в больнице Уханя
В одной из больниц Уханя пациенты с коронавирусом станцевали вместе с медперсоналом. Врачи надеются, что физическая активность поможет больным восстановить функции легких.
Город, в котором началась эпидемия коронавируса, уже почти два месяца остается в изоляции. За это время случаи заражения вирусом зафиксировали более чем в двадцати странах.
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12 февраля 2020
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