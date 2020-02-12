Пациенты с коронавирусом и врачи станцевали в больнице Уханя
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Пациенты с коронавирусом и врачи станцевали в больнице Уханя

В одной из больниц Уханя пациенты с коронавирусом станцевали вместе с медперсоналом. Врачи надеются, что физическая активность поможет больным восстановить функции легких.

Город, в котором началась эпидемия коронавируса, уже почти два месяца остается в изоляции. За это время случаи заражения вирусом зафиксировали более чем в двадцати странах.

  • 12 февраля 2020
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