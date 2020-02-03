Скейт. От угрозы до субкультуры
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Скейтбординг: от угрозы до субкультуры

Сейчас это сложно себе представить, но десятки лет назад скейтбординг был под полным запретом в нескольких странах. За почти полвека из увлечения для неформалов катание на доске превратилось в вид спорта и образ жизни.

В Лондоне в 1977 году кататься на скейтах запретили в большинстве парков и на тротуарах. Их считали угрозой общественной безопасности.

Так появилась площадка в Southbank Centre. Русская служба Би-би-си собрала редкие архивные кадры места, которое теперь известно на весь мир.

  • 3 февраля 2020
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