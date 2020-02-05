В Турции сошли две лавины, вторая накрыла спасателей. Видео
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В Турции сошли две лавины, вторая накрыла спасателей. Видео

В провинции на востоке Турции одна за одной сошли две лавины. Во второй раз под снежными завалами оказались спасатели и другие люди, которые помогали искать выживших.

Погибли не менее 38 человек.

В момент схода второй лавины на месте работали около 300 человек.

  • 5 февраля 2020
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