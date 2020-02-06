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Жесткая посадка в Стамбуле: рассказ выжившего в катастрофе
Альпер Кулу был на борту самолета турецкой компании Pegasus, выполнявшего рейс из Измира, когда во время посадки авиалайнер выкатился за пределы полосы и развалился на три части. Альпер рассказал о том, что предшествовало катастрофе и как он спасался.
Инцидент произошел в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен. Самолет садился в неблагоприятных погодных условиях - дул сильный ветер и шел дождь.
В результате жесткой посадки погибли три человека, 179 человек получили ранения.
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6 февраля 2020
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