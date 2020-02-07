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Видео
"Он кусает микрофон". Как питон сорвал съемки журналистам в Австралии
В Австралии журналистка Сара Коут снимала сюжет о мерах безопасности при столкновении со змеями, когда питон на ее плече решил укусить микрофон.
Журналистка сильно испугалась, но в итоге никто не пострадал.
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7 февраля 2020
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