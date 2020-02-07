"Он кусает микрофон". Как питон сорвал съемки журналистам в Австралии
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"Он кусает микрофон". Как питон сорвал съемки журналистам в Австралии

В Австралии журналистка Сара Коут снимала сюжет о мерах безопасности при столкновении со змеями, когда питон на ее плече решил укусить микрофон.

Журналистка сильно испугалась, но в итоге никто не пострадал.

  • 7 февраля 2020
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