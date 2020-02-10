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Видео
"Паразиты": история реального человека из подвала в Сеуле
Драма "Паразиты" была номинирована на "Оскар" в шести категориях. Фильм не документальный, но многие корейцы живут в подвалах, как и одни из героев этой ленты.
Би-би-си побывала в одной из таких квартир и узнала, кто и как там обитает.
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10 февраля 2020
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