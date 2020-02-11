Гнев Путина и волнение Медведева: можно ли скрыть эмоции от нейросети?
Какие чувства испытывал президент Владимир Путин, отвечая на вопрос Би-би-си о своих дочерях? Грустил или радовался экс-премьер Дмитрий Медведев, объявляя об отставке правительства? Действительно ли человек и интернет-мем Гарольд скрывает боль за своей всемирно известной улыбкой?
Русская служба Би-би-си нашла ответы с помощью искусственного интеллекта.
Российские ученые изобрели "эмоциональный" искусственный интеллект - программу, которая считывает ваши эмоции по выражению лица.
Проанализировав запись даже обычной веб-камеры, самообучающаяся нейросеть может не только узнать, какие чувства вы испытываете, но и точно определить ваш пульс и частоту дыхания.
А значит, программа может увидеть и то, что мы не всегда хотим показывать окружающим - например, грусть или злобу.
Правозащитники боятся, что нейросеть, считывающая эмоции, может стать частью программы распознавания лиц. И попасть в нехорошие руки.
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11 февраля 2020