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Как проходит гонка собачьих упряжек Femund в Норвегии – самая знаменитая в мире
В Норвегии завершилась знаменитая гонка на собачьих упряжках Femund.
Людям и собакам пришлось преодолеть 1200 километров на 40-градусном морозе.
Гонка, которая идет несколько дней, всегда изнурительна: и собаки, и погонщики очень мало спят. Но в этом году условия были тяжелыми из-за страшного мороза, но и диареи, которая началась у участников одной из команд прямо в пути.
Первое место занял 61-летний пожарный Роберт Сирли. Это уже его 13-я победа в этих соревнованиях.
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5 февраля 2020
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