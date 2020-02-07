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Видео
Как мыть руки, чтобы не заболеть. Видеоинструкция
Правильное мытье рук может существенно снизить риск заражения любой инфекцией, в том числе и коронавирусом.
К такому выводу пришли ученые Массачусетского технологического университета. Всемирная организация здравоохранения обновила памятку о том, как мыть руки, чтобы не заболеть.
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7 февраля 2020
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