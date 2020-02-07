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Коты на карантине. Как живут брошенные животные в Ухане
Около 50 тысяч домашних животных в Ухане остались без присмотра.
Их хозяева не смогли вернуться домой из-за карантина или заболели и оказались в больнице. Одиноким животным помогают волонтеры.
Ухань с населением 11 миллионов человек первым оказался на карантине из-за распространения коронавируса. Чтобы предотвратить передачу вируса, посылки в больницы доставляют роботы.
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7 февраля 2020
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