Коты на карантине
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Коты на карантине. Как живут брошенные животные в Ухане

Около 50 тысяч домашних животных в Ухане остались без присмотра.

Их хозяева не смогли вернуться домой из-за карантина или заболели и оказались в больнице. Одиноким животным помогают волонтеры.

Ухань с населением 11 миллионов человек первым оказался на карантине из-за распространения коронавируса. Чтобы предотвратить передачу вируса, посылки в больницы доставляют роботы.

  • 7 февраля 2020
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