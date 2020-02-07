Из Уханя в карантин: рассказ россиянки, эвакуированной из Китая
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Из Уханя в карантин: рассказ россиянки, эвакуированной из Китая

Из китайского города Ухань, откуда началось распространение каронавируса, эвакуировали около сотни россиян. На самолетах Минобороны людей перевезли в Тюменскую область, где они по меньшей мере 14 дней будут находиться в карантине.

Русская служба Би-би-си поговорила с Инной Савинцевой, одной из покинувших Китай россиянок.

  • 7 февраля 2020
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