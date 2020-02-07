Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Из Уханя в карантин: рассказ россиянки, эвакуированной из Китая
Из китайского города Ухань, откуда началось распространение каронавируса, эвакуировали около сотни россиян. На самолетах Минобороны людей перевезли в Тюменскую область, где они по меньшей мере 14 дней будут находиться в карантине.
Русская служба Би-би-си поговорила с Инной Савинцевой, одной из покинувших Китай россиянок.
-
7 февраля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне