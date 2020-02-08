Стрельба в Таиланде: кадры с места происшествия
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Стрельба в Таиланде: кадры с места происшествия

Первые кадры с места происшествия в Таиланде, где военнослужащий открыл огонь в торговом центре в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны.

  • 8 февраля 2020
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