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Видео
Стрельба в Таиланде: кадры с места происшествия
Первые кадры с места происшествия в Таиланде, где военнослужащий открыл огонь в торговом центре в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны.
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8 февраля 2020
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