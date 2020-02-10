От 6 до 18 лет. Суд вынес приговор обвиняемым по делу "Сети"
Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела о сообществе "Сеть" к колонии общего и строгого режима. Обвиняемые получили сроки от 6 до 18 лет.
Самый большой срок получил Дмитрий Пчелинцев. Его приговорили к 18 годам в колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и хранении боеприпасов. Все фигуранты этого дела свою вину отрицают и утверждают, что никакого сообщества "Сеть" не существовало.
По версии следствия, участники "Сети" готовились провести теракты с целью свержения действующей власти. В обвинительном заключении говорится, что целью "Сети" было "насильственное изменение конституционного строя, осуществление террористической деятельности", а также нападения на отделения полиции, госструктуры, склады с оружием и офисы партии "Единая Россия".
После приговора собравшаяся в зале заседания толпа начала скандировать "Позор" и "Свободу". Русская служба Би-би-си поговорила с адвокатом Ильи Шакурского и мамой Василия Куксова.
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10 февраля 2020