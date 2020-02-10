От шести до 18 лет. Суд вынес приговор обвиняемым по делу "Сети"
Media playback is unsupported on your device
Видео

От 6 до 18 лет. Суд вынес приговор обвиняемым по делу "Сети"

Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела о сообществе "Сеть" к колонии общего и строгого режима. Обвиняемые получили сроки от 6 до 18 лет.

Самый большой срок получил Дмитрий Пчелинцев. Его приговорили к 18 годам в колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и хранении боеприпасов. Все фигуранты этого дела свою вину отрицают и утверждают, что никакого сообщества "Сеть" не существовало.

По версии следствия, участники "Сети" готовились провести теракты с целью свержения действующей власти. В обвинительном заключении говорится, что целью "Сети" было "насильственное изменение конституционного строя, осуществление террористической деятельности", а также нападения на отделения полиции, госструктуры, склады с оружием и офисы партии "Единая Россия".

После приговора собравшаяся в зале заседания толпа начала скандировать "Позор" и "Свободу". Русская служба Би-би-си поговорила с адвокатом Ильи Шакурского и мамой Василия Куксова.

  • 10 февраля 2020
Go to next video: Дело "Сети": почему голодают в СИЗО левые активисты?