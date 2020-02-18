Лабрадор выбежал на футбольное поле. Что произошло с собакой дальше?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Лабрадор выбежал на футбольное поле. Что произошло с собакой дальше?

В Турции во время футбольного мачта Первой лиги между клубами "Фатих Карагюмрюк" и "Гиресунспор" на поле выбежала собака.

Лабрадор стал гоняться за мячом. Из трансляции телеканала "beIN Sports" видно, как сначала пса попытались выманить с поля мячом.

Но это не помогло. В итоге собаку вынес за забор, ограждающий поле, один из игроков.

  • 18 февраля 2020
Go to next video: Собака и носороги: в Кении спаниель спасает редких животных