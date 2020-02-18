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Лабрадор выбежал на футбольное поле. Что произошло с собакой дальше?
В Турции во время футбольного мачта Первой лиги между клубами "Фатих Карагюмрюк" и "Гиресунспор" на поле выбежала собака.
Лабрадор стал гоняться за мячом. Из трансляции телеканала "beIN Sports" видно, как сначала пса попытались выманить с поля мячом.
Но это не помогло. В итоге собаку вынес за забор, ограждающий поле, один из игроков.
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18 февраля 2020
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