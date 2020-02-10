Последствия шторма "Киара". Видео
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Последствия шторма "Киара". Видео

В минувшие выходные в Великобритании бушевал шторм "Киара". Он принес сильнейшие ветра и проливные дожди.

Местами порывы ветра достигали 150 км/ч, он ломал деревья и переворачивал автомобили.

Тысячи человек остались без электричества, а некоторые лишились домов.

Последствия удара стихии - в видео Би-би-си.

  • 10 февраля 2020
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