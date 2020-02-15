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Подкаст "Что это было". За что посадили фигурантов дела "Сети"?
Семерых фигурантов дела о террористическом сообществе “Сеть” (запрещено в России) в сумме приговорили к 86 годам лишения свободы.
Корреспондент Би-би-си Оксана Чиж рассказывает, за что они получили такие суровые сроки и почему дело вызвало такой общественный резонанс.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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15 февраля 2020
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