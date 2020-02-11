Дело "Сети": огромные сроки, заявления о пытках и реакция жителей Пензы

Суд в Пензе вынес приговор семерым фигурантам дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Обвиняемые получили сроки от шести до 18 лет колонии. Ни один из подсудимых свою вину не признал. Как проходило заседание, что говорят родственники обвиняемых и что еще могут сделать адвокаты?