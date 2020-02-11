Помочь, чтобы не навредить
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Как правильно помогать пострадавшим от стихийных бедствий? Объясняем на примере Австралии и Филиппин

Пожары в Австралии и недавнее извержение вулкана на Филиппинах вызвали желание помочь у всего мира. В итоге Австралию завалили варежками для коал, а Филиппины - ношеной одеждой. Что же делать, чтобы помощь была полезной?

Би-би-си пообщалась с волонтерами и спросила эксперта, который более 50 лет занимается вопросами гуманитарной помощи, о том как помогать правильно.

  • 11 февраля 2020
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