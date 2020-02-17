"Дебальцевский котел": военный хирург встречает последнего пациента
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"Дебальцевский котел": военный хирург встречает своего последнего пациента

"Шансы остаться живым у Саши были нулевые", - хирург Александр Данилюк вспоминает, как пять лет назад оперировал военного Александра Данилюка. Это был его последний пациент в "Дебальцевском котле".

Всего за девять дней врач провел 100 операций. Работать приходилось стоя на коленях в окопе. Медикаментов и оборудования не хватало.

Впервые за долгое время хирург и спасенный им украинский военный встретились и поделились воспоминаниями с журналистами Би-би-си .

Бои за Дебальцевский железнодорожный узел стали одними из самых ожесточенных за все время конфликта в Донбассе.

Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов из самопровозшглашенной ДНР. Москва это не однократно отрицала.

  • 17 февраля 2020
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