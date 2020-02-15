Человек-паук против мусора
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Человек-паук против пластика и другого мусора

Индонезия - четвертая по численности населения страна в мире. Ежегодно она производит больше трех миллионов тонн отходов, почти половина из которых попадает в море.

Город Паре-Паре погряз в мусоре: бутылки и пакеты заполонили улицы и пляж. На помощь пришел дружелюбный сосед Руди Хартоно, облаченный в костюм супергероя Marvel Человека-паука. На своем примере он показывает жителям Паре-Паре, как надо вести себя по отношению к окружающей среде.

  • 15 февраля 2020
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