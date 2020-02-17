"Лишение свободы по сути": Аллу Ильину принудительно госпитализировали
Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил иск Роспотребнадзора к сбежавшей из-под карантина по коронавирусу Алле Ильиной. Ее должны принудительно поместить в больницу как минимум до 19 февраля, тогда станут известны результаты ее анализов. Согласно постановлению, решение подлежит немедленному исполнению службой судебных приставов.
6 февраля Ильина, вернувшаяся из Китая, была помещена на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. На следующий день она покинула больницу. Изданию "Фонтанка" женщина рассказала, что ей удалось взломать электронный замок двери инфекционного бокса.
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17 февраля 2020
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