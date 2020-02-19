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Видео
Как пенсионерка из Кировской области превращает мусор в искусство
У Нины Кринициной из Кировской области - необычное хобби: она создает картины из пластиковых крышек. На каждую из них может уйти тысяча крышечек и несколько месяцев работы.
Больше всего Нина любит изображать героев сказок и советских мультфильмов. Шаблоны помогает искать в интернете племянник пенсионерки.
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19 февраля 2020
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