Пенсионерка из Кировской области превращает мусор в искусство
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Как пенсионерка из Кировской области превращает мусор в искусство

У Нины Кринициной из Кировской области - необычное хобби: она создает картины из пластиковых крышек. На каждую из них может уйти тысяча крышечек и несколько месяцев работы.

Больше всего Нина любит изображать героев сказок и советских мультфильмов. Шаблоны помогает искать в интернете племянник пенсионерки.

  • 19 февраля 2020
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