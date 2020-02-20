Пациентка сыграла на скрипке во время операции на мозге
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Пациентка сыграла на скрипке во время операции на мозге

В 2013 году у скрипачки Дагмар Тернер диагностировали опухоль головного мозга. Женщине предстояла серьезная операция, в ходе которой она могла потерять навык игры на скрипке.

Дагмар исполнила несколько композиций Малера и Гершвина прямо во время операции. Это помогло хирургам не задеть те части ее мозга, которые отвечают за мелкую моторику.

  • 20 февраля 2020
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