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Пациентка сыграла на скрипке во время операции на мозге
В 2013 году у скрипачки Дагмар Тернер диагностировали опухоль головного мозга. Женщине предстояла серьезная операция, в ходе которой она могла потерять навык игры на скрипке.
Дагмар исполнила несколько композиций Малера и Гершвина прямо во время операции. Это помогло хирургам не задеть те части ее мозга, которые отвечают за мелкую моторику.
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20 февраля 2020
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