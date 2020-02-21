Дональд Трамп раскритиковал победу "Паразитов" на "Оскаре"
На встрече со своими сторонниками в Колорадо Дональд Трамп резко высказался о результатах недавнего "Оскара". Президент США остался недоволен тем, что главный приз получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
В качестве альтернативы Трамп предложил американские фильмы "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет". Впрочем, самих "Паразитов" президент не смотрел.
"Паразиты" - первый в истории фильм на иностранном языке, получивший "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Лента также получила награду в категориях "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший оригинальный сценарий", а Пон Чжун Хо - за лучшую режиссуру.
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21 февраля 2020
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