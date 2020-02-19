Подкаст "Командировка в Донецк". Эпизод 2. Катастрофа
17 июля 2014 года. Над территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines. Погибли все 298 человек, которые были на борту. Журналисты отправляются на место трагедии.
Русская служба Би-би-си представляет второй эпизод подкаст-сериала "Командировка в Донецк". Это подкаст о войне в Донбассе . И о том, как она повлияла на журналистов, которые ее освещали.
Подкаст "Командировка в Донецк" также можно слушать в подкастах Apple, в Castbox, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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19 февраля 2020
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