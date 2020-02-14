Как YouTube за 15 лет превратился в главную видеоплатформу Bселенной
Ровно 15 лет назад назад трое бывших сотрудников компании PayPal зарегистрировали адрес youtube.com, а через три месяца туда загрузили первое видео, которое сняли в зоопарке, и длилось оно всего 18 секунд.
Сегодня YouTube - главная и самая популярная видеоплатформа в интернете.
Ежедневно на сайт заходят более двух миллиардов пользователей, которые отсматривают больше миллиарда часов видео в день.
Русская служба Би-би-си рассказывает, как за 15 лет YouTube превратился от небольшого видеохостинга в самый главный стриминговый сервис с прибылью в миллиарды долларов.
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14 февраля 2020
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