Как YouTube за 15 лет превратился в главную видеоплатформу вселенной
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Как YouTube за 15 лет превратился в главную видеоплатформу Bселенной

Ровно 15 лет назад назад трое бывших сотрудников компании PayPal зарегистрировали адрес youtube.com, а через три месяца туда загрузили первое видео, которое сняли в зоопарке, и длилось оно всего 18 секунд.

Сегодня YouTube - главная и самая популярная видеоплатформа в интернете.

Ежедневно на сайт заходят более двух миллиардов пользователей, которые отсматривают больше миллиарда часов видео в день.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как за 15 лет YouTube превратился от небольшого видеохостинга в самый главный стриминговый сервис с прибылью в миллиарды долларов.

  • 14 февраля 2020
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