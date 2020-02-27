Тайная комната в британском парламенте: что нашли внутри?
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Тайная комната в британском парламенте: что нашли внутри?

Историки, изучавшие архивные документы про британский парламент, неожиданно нашли в здании секретный ход XVII века, который был замурован десятки лет назад.

Проход был создан для коронации Карла II в 1660 году, позже он стал главным входом в палату общин для членов парламента. Во время реставрации в конце 1950-х годов проход замуровали, после чего про него забыли и нашли лишь спустя почти 70 лет.

  • 27 февраля 2020
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