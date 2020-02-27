Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Тайная комната в британском парламенте: что нашли внутри?
Историки, изучавшие архивные документы про британский парламент, неожиданно нашли в здании секретный ход XVII века, который был замурован десятки лет назад.
Проход был создан для коронации Карла II в 1660 году, позже он стал главным входом в палату общин для членов парламента. Во время реставрации в конце 1950-х годов проход замуровали, после чего про него забыли и нашли лишь спустя почти 70 лет.
-
27 февраля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне