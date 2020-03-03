Карантин в Москве: как живут люди с подозрением на коронавирус
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Карантин в Москве: рассказы людей, у которых подозревают коронавирус

2 марта власти сообщили, что у россиянина, который вернулся в Москву из поездки в Италию, обнаружили коронавирус COVID-19.

Более двадцати человек, включая заболевшего и членов его семьи, поместили в одну из инфекционных больниц города.

Русская служба Би-би-си поговрила с теми, кто оказался под карантином в Москве.

  • 3 марта 2020
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