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Карантин в Москве: рассказы людей, у которых подозревают коронавирус
2 марта власти сообщили, что у россиянина, который вернулся в Москву из поездки в Италию, обнаружили коронавирус COVID-19.
Более двадцати человек, включая заболевшего и членов его семьи, поместили в одну из инфекционных больниц города.
Русская служба Би-би-си поговрила с теми, кто оказался под карантином в Москве.
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3 марта 2020
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