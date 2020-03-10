Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Путин поддержал идею обнулить президентские сроки. Видео
Владимир Путин выступил в Госдуме и назвал допустимой поправку об обнулении сроков для действующего президента, если ее сочтет законной Конституционный суд. Позже эту идею поддержала и Госдума.
"Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего, во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет", - закончил свою речь президент.
-
10 марта 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне