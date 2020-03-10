Путин поддержал идею обнулить президентские сроки. Видео
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Путин поддержал идею обнулить президентские сроки. Видео

Владимир Путин выступил в Госдуме и назвал допустимой поправку об обнулении сроков для действующего президента, если ее сочтет законной Конституционный суд. Позже эту идею поддержала и Госдума.

"Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего, во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет", - закончил свою речь президент.

  • 10 марта 2020
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