ТАНЦЫ В ИНВАЛИДНОМ КРЕСЛЕ
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Танцы в инвалидном кресле. Как пережить травму и сделать на этом бизнес

Из-за травмы позвоночника Вики Симмондс пришлось научиться жить в инвалидном кресле.

Когда-то она танцевала, а после травмы решила не сдаваться и продолжить занятия. Год у нее ушел на то, чтобы разработать танцевальную программу для людей в инвалидном кресле. Теперь в ее студию приходят люди всех возрастов и с разными возможностями.

  • 17 февраля 2020
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