"Мне так страшно!" Билли Айлиш о новой песне для Бонда

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"Мне так страшно!" Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл о песне к новому фильму о Джеймсе Бонде
Певица Билли Айлиш и ее брат, продюсер Финнеас О’Коннелл, написали песню к новому фильму о Джеймсе Бонде.
В эксклюзивном интервью Би-би-си они рассказали, как родилась идея для трека, кто для них фанаты и почему Айлиш отказалась от интернета.
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18 февраля 2020
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