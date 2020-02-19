"Очень трудно". Владимира Путина спросили, как прожить на 10 тысяч рублей

Коронавирус: кто в группе риска, кто такие "суперраспространители" и как защититься?

Эксперты говорят, что медицинская маска не защищает от заражения вирусом. Но нужна тем, кто уже заболел, чтобы не заражать других. Как тогда защититься от коронавируса?