"Очень трудно". Владимира Путина спросили, как прожить на десять тысяч рублей
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"Очень трудно". Владимира Путина спросили, как прожить на 10 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге Владимир Путин поговорил с жителями города. Разговор с одной из женщин сняли на видео. Она рассказала, что ей диагностировали отек мозга и пожаловалась на маленькую зарплату и пенсию. Фрагмент выложили на официальном сайте президента России, но вскоре удалили.

  • 19 февраля 2020
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