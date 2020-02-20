"Реальный срок будет ударом для сына”: история активистки Анастасии Шевченко
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"Реальный срок будет ударом для сына": история активистки Анастасии Шевченко

В январе 2019 года суд в Ростове-на-Дону арестовал оппозиционную активистку Анастасию Шевченко по делу об участии в деятельности "нежелательной организации". Минюст признал Open Russia UK нежелательной в 2017 году, однако Шевченко состояла в другом движении - российской организации "Открытая Россия".

Несмотря на это, активистка уже больше года находится под домашним арестом. Сейчас Анастасия Шевченко одна воспитывает двоих детей. Ее старшая дочь умерла в январе 2019 года, через несколько дней после ареста матери.

Видео корреспондента Би-би-си Сары Рейнсфорд.

  • 20 февраля 2020
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