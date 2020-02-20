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"Это хуже Чернобыля". Как на Украине встречают эвакуированных из-за коронавируса
На Украине уже несколько дней протестуют, ожидая возвращения на родину эвакуированных из Китая из-за ситуации с коронавирусом граждан. Как выяснилось, ждут их не везде.
По меньшей мере в трех областях прошли акции протеста. В некоторых случаях демонстранты устанавливали блокпосты, приносили шины, перекрывали дороги.
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20 февраля 2020
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