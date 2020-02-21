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"Это был полный хаос": врач-инфекционист о карантине на "Даймонд принцесс"
В Японии начали отпускать пассажиров с круизного лайнера "Даймонд принцесс", на котором был обнаружен коронавирус. Изначально на борту находилось 3700 человек.
Подтвержден как минимум 621 случай заражения коронавирусом.
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Врач-инфекционист Кентаро Ивата, побывавший на борту судна, рассказывает, почему инфекционный контроль на борту не соответствовал стандартам.
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21 февраля 2020
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