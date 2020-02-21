"Это был полный хаос": врач о корабле, зараженном коронавирусом
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Это был полный хаос": врач-инфекционист о карантине на "Даймонд принцесс"

В Японии начали отпускать пассажиров с круизного лайнера "Даймонд принцесс", на котором был обнаружен коронавирус. Изначально на борту находилось 3700 человек.

Подтвержден как минимум 621 случай заражения коронавирусом.

Врач-инфекционист Кентаро Ивата, побывавший на борту судна, рассказывает, почему инфекционный контроль на борту не соответствовал стандартам.

  • 21 февраля 2020
Go to next video: "Это хуже Чернобыля". Как на Украине встречают эвакуированных из-за коронавируса