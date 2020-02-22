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Подкаст "Что это было". Как Сурков создавал миф о себе и новой России?
На этой неделе Владислав Сурков официально покинул пост помощника президента России. В этой должности он отвечал, в частности, за российско-украинские отношения.
Карьеру человека, которого называли "серым кардиналом" российской политики, вспоминает корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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22 февраля 2020
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