"Потемкинские деревни": как Индия готовилась к визиту Трампа

В индийском городе построили стену, чтобы отгородить бедные районы от дороги, по которой проедут президент США Дональд Трамп и его супруга. Мы сравнили "проекты благоустройства" в Индии и России.