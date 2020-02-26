Подкаст "Командировка в Донецк". Эпизод 3. Блокпост
Лето 2014 года. Противостояние на востоке Украины становится все более ожесточенным. Донбасс не просто рассечен надвое линией фронта. Отдельные районы переходят под контроль самостоятельных и непредсказуемых полевых командиров. В этих условиях любая поездка по региону может оказаться для журналистов последней.
Русская служба Би-би-си представляет третий эпизод подкаст-сериала о войне в Донбассе "Командировка в Донецк". Это подкаст о войне в Донбассе . И о том, как она повлияла на журналистов, которые ее освещали.
Подкаст "Командировка в Донецк" также можно слушать в подкастах Apple, в Castbox, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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26 февраля 2020