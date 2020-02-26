Может ли российский "Арбидол" защитить от коронавируса? Британский ученый.
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Может ли российский "Арбидол" защитить от коронавируса?

Может ли российский "Арбидол" защитить от коронавируса? На вопросы корреспондента Би-би-си Алины Исаченко ответил профессор медицины Империал колледжа Лондона Питер Опеншоу.

  • 26 февраля 2020
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