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"Потемкинские деревни": как Индия готовилась к визиту Трампа
Индийский город Ахмадабад - родина премьер-министра станы Нарендры Моди. Перед визитом президента США Дональда Трампа там появилась большая кирпичная стена.
Она спрятала от глаз высоких гостей бедные районы города.
Власти говорят, что это "проект благоустройства". Местные жители недовольны сооружением.
Русская служба Би-би-си сравнила индийские "Потемкинские деревни" с российскими.
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24 февраля 2020
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