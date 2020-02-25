Как звучит "арфа Земли"?
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"Арфа Земли". Как звучит самый длинный струнный инструмент в мире

Уильям Клоуз – изобретатель "арфы Земли", самого длинного струнного инструмента в мире.

Для создания арфы с уникальным звучанием музыкант использует архитектуру и горы.

Уильям Клоуз гастролирует по всему миру со своей гигантской арфой. И когда зрители слышат ее звучание, то им кажется, будто они находятся внутри самого инструмента.

  • 25 февраля 2020
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