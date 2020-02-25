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Сотни людей стоят в очереди за масками в Южной Корее. Видео с дрона
Сотни южнокорейцев стоят в очереди за масками в Тэгу, одном из эпицентров вспышки коронавируса в стране. По количеству заболевших Южная Корея - вторая после Китая.
22 февраля власти страны объявили о 229 новых случаях заражения, а общее число пациентов с коронавирусом увеличилось до 433. Заместитель министра здравоохранения Ким Ган Нип заявил, что распространение вируса "достигло серьезного уровня".
По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зафиксировано более 1200 случаев заболевания и в 26 странах.
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25 февраля 2020
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