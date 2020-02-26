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В Иране коронвирусом заразились двое крупных политиков
Сразу двое высокопоставленных политиков в Иране подтвердили, что заразились коронавирусом. Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи заявил в видеообращении, что изолирует себя от общества и начинает курс лечения. О своем заражении также заявил другой видный политик, депутат парламента Махмуд Садеги.
В Иране отмечается самая высокая после Китая смертность от коронавируса, погибли уже 15 человек. Эта страна считается одним из трех мировых очагов заболевания, и эксперты опасаются, что это может свидетельствовать о начале пандемии.
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26 февраля 2020
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