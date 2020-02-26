Человек без костей. Уроженец Тулы и артист Cirque du Soleil показывает русские поговорки
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Самый гибкий человек в мире Алексей Голобородько показывает русские поговорки

Алексей Голобородько с четырех лет мечтал работать в цирке. И его мечта сбылась - сейчас он звезда Cirque du Soleil и человек, которого многие называют самым гибким на планете.

Глядя на Алексея можно подумать, что в его теле нет костей. Конечно это не так, а за его феноменальной гибкостью стоят десятилетия тяжелого труда и тренировок.

Русская служба Би-би-си попросила артиста показать, можно ли "сесть на шею", "ходить вокруг да около" и попробовать показать другие русские пословицы и поговорки.

  • 26 февраля 2020
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