Человек без костей. Уроженец Тулы и артист Cirque du Soleil показывает русские поговорки

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Самый гибкий человек в мире Алексей Голобородько показывает русские поговорки
Алексей Голобородько с четырех лет мечтал работать в цирке. И его мечта сбылась - сейчас он звезда Cirque du Soleil и человек, которого многие называют самым гибким на планете.
Глядя на Алексея можно подумать, что в его теле нет костей. Конечно это не так, а за его феноменальной гибкостью стоят десятилетия тяжелого труда и тренировок.
Русская служба Би-би-си попросила артиста показать, можно ли "сесть на шею", "ходить вокруг да около" и попробовать показать другие русские пословицы и поговорки.
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26 февраля 2020
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